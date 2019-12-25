شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن برنامج الشحن الموحد لعدادات الكهرباء × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة برنامج الشحن الموحد للعدادات مسبوقة الدفع بداية الشهر المقبل ، و الذى يسهل عملية الشحن على المواطن ، الخليج 365 يرصد لقراءه كل ما يريد معرفته عن برنامج الشحن الموحد و هو كالاتي:

1-توحيد قواعد البيانات على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء.

2-ربط قواعد البيانات بنظام التحصيل الإلكترونى للحصول على بيانات وتقارير موحدة.

3- يتيح للمواطن شحن عداد الكهرباء فى أى وقت و من أى مكان ، فعلى سبيل المثال"إذا كان المشترك متواجد في محافظة الإسكندرية يمكنه شحن رصيد لعداد منزله بأسوان".

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4-تحديث برامج شحن العدادات مسبوقة الدفع ستتم خلال الأسبوع المقبل خلال أيام الخميس و الجمعة وهى أيام يطلق عليها "الأيام الصديقة" التى تم برمجة العداد فيها على عدم فصل التيار خلالها فى حالة نفاذ الرصيد، بالإضافة إلى الإجازات و المناسبات الرسمية.

5-تطبيق برنامج الشحن الموحد بدءا من يناير المقبل.

كان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كشف أنه سيتم إطلاق برنامج الشحن الموحد لعدادات الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية ، بعد التأكد من نجاح البرنامج فى عدد من شركات توزيع الكهرباء، وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن برنامج الشحن الموحد تم تجربته بعدد من شركات توزيع كهرباء هى شركات شمال القاهرة والبحيرة ومصر العليا والقناة وجنوب الدلتا، والإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

وأوضح المصدر أن برنامج الشحن الموحد لعدادات الكهرباء عبارة عن تطبيق على الهواتف المحمولة التى تعمل بنظام أندرويد، تتيح للمشترك إمكانية تسجيل القراءة وسداد الفواتير دون الانتظار لمحصل أو كشاف الكهرباء، فى الوقت ذاته كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن مستحقات الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدى المشتركين على الجهد الفائق والعالى والمتوسط بلغت 12 مليارا و386 مليون جنيه حتى 30 يونيو الماضى.