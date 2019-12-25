أخبار مصر | بعد اعتزاله السياسة.. رحلة "البدوي" بـ"الوفد".. لاحقته التسريبات وُمنع من السفر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اعتزاله السياسة.. رحلة "البدوي" بـ"الوفد".. لاحقته التسريبات وُمنع من السفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويأتي قرار البدوي بعد مايزيد عن 40 عامًا قضاها في المحافل السياسية منذ شبابه وحتى انتهاء فترة رئاسته لحزب الوفد.
وجاء القرار في أعقاب دعوة وجهها عدد من القيادات السابقة بحزب الوفد للبدوي برئاسة كيان حزبي جديد، يقوم على نفس مباديء الوفد.
رحلة البدوي إلى رئاسة الحزب
وتستعرض الخليج 365 عددًا من المحطات الفارقة في حياة السيد البدوي الرئيس السابق لحزب الوفد.
تفوق على منافس قوي خلال انتخابات الحزب عام 2010 هو محمود أباظة الوفدي المخضرم، وأصبح رئيسًا للوفد منذ هذا التوقيت.
وترأس شبكة تليفزيون الحياة، قبل أن يبيعها في صفقة كبرى ويملك شركة سيجما للأدوية.
البدوي والتسريبات
ارتبط اسم رئيس حزب الوفد السابق بتسريب لمكالمة هاتفية، لم يتم التأكد من صحتها، وتحدث خلال المكالمة شخص يشبه صوته البدوي إلى حدًا كبير معلنًا تأييده لحكم جماعة الإخوان الإرهابية حال وصولهم للسلطة.
منع من السفر ومدان بقضايا
وضع اسم السيد البدوي شحاتة الرئيس السابق لحزب الوفد على قوائم الممنوعين من السفر سابقًا، كما حكم عليه في قضية إصدار شيكات بدون رصيد.
عقب تجميده لعضويته بحزب الوفد خرج عددًا من مؤيديه ليشكلوا كيان سياسي جديد عرف باسم تصحيح مسار الوفد، ودعا مؤيدوا البدوي رئيس الحزب السابق لرئاسة الكيان، إلا أنه رفض ذلك معلنًا اعتزاله الحياة السياسية.
على الرغم من إعلان الوفد عام 2018 عزمه الدفع بالسيد البدوي في مواجهة السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن البدوي عاد ليؤكد أنه من مؤيدي السيسي، وأنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية في مواجهته.