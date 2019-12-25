أخبار مصر | بعد اعتزاله السياسة.. رحلة "البدوي" بـ"الوفد".. لاحقته التسريبات وُمنع من السفر

ويأتي قرار البدوي بعد مايزيد عن 40 عامًا قضاها في المحافل السياسية منذ شبابه وحتى انتهاء فترة رئاسته لحزب الوفد.

وجاء القرار في أعقاب دعوة وجهها عدد من القيادات السابقة بحزب الوفد للبدوي برئاسة كيان حزبي جديد، يقوم على نفس مباديء الوفد.

رحلة البدوي إلى رئاسة الحزب

وتستعرض الخليج 365 عددًا من المحطات الفارقة في حياة السيد البدوي الرئيس السابق لحزب الوفد.

تخرج الدكتور السيد البدوى في كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية عام 1973، وانضم لحزب الوفد عام 1983، وفي عام 2000 تم انتخابه سكرتيرا عامًا لحزب الوفد، وفي عام 2006، فاز في انتخابات الهيئة العليا بالحزب، وأصبح عضوا فيها. تفوق على منافس قوي خلال انتخابات الحزب عام 201‪0 هو محمود أباظة الوفدي المخضرم، وأصبح رئيسًا للوفد منذ هذا التوقيت. Advertisements وترأس شبكة تليفزيون الحياة، قبل أن يبيعها في صفقة كبرى ويملك شركة سيجما للأدوية.

البدوي والتسريبات ارتبط اسم رئيس حزب الوفد السابق بتسريب لمكالمة هاتفية، لم يتم التأكد من صحتها، وتحدث خلال المكالمة شخص يشبه صوته البدوي إلى حدًا كبير معلنًا تأييده لحكم جماعة الإخوان الإرهابية حال وصولهم للسلطة. منع من السفر ومدان بقضايا

وضع اسم السيد البدوي شحاتة الرئيس السابق لحزب الوفد على قوائم الممنوعين من السفر سابقًا، كما حكم عليه في قضية إصدار شيكات بدون رصيد.