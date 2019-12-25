أخبار مصر | أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

وفي هذا السياق، قالت الصفحة الرسمية لرئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي تم الإفراج عنه منذ يومين، من قبل المحكمة العسكرية، إن هذه الأنباء غير صحيحة.

وقالت الصفحة: "أنه بخير وبصحة جيدة، وما يتردد من أخبار عن تدهور حالتة الصحية غير صحيح، ويتواجد الآن مع أسرته بمنزله.. برجاء من كافة وسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة قبل نشر أى أخبار".