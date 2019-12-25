شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: نفذنا مشروعات بـ63 مليار جنيه لتطوير المرفق خلال آخر 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد، تنفيذ مشروعات لتطوير المرفق خلال آخر 5 سنوات بتكلفة استثمارية تصل إلى 63 مليار جنيه من خلال تصنيع وتوريد وإصلاح وتأهيل العربات والجرارات، وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أنه مستهدف إبرام تعاقدات جديدة حتى 2022 بتكلفة 28 مليار جنيه تستهدف تجديدات السكك وتحديث نظم الإشارات وإنشاء خطوط جديدة، وإعادة تأهيل بعض الخطوط، وإعادة تأهيل العربات، وتوريد قطارات نوم كاملة شاملة الصيانة وقطع الغيار، وتزويد المحطات الرئيسية ببوابات دخول وخروج إلكترونية.

كانت وزارة النقل استملت الدفعة الأولى من جرارات السكة الحديد الجديدة، عقب وصول 10 جرارات إلى ميناء الإسكندرية، ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالى تم التعاقد عليها بين هيئة السكك الحديدية وشركة جنرال الكتريك.

Advertisements

ووصول الدفعة الأولى من الجرارات يعتبر أولى مراحل جنى ثمار التعاقدات الضخمة التى أبرمتها وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، والخاصة بشراء جرارات وعربات جديدة والتطوير الشامل لكل عناصر منظومة السكك الحديدية، وذلك لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مشيرا إلى أن هذه أول جرارات جديدة تنضم إلى أسطول جرارات هيئة سكك حديد مصر منذ 10 سنوات، وتحديدا منذ عام 2009

وبلغت قيمة توريد الـ10 جرارات بلغت 27,05 مليون دولار، تم تدبيرها من موارد هيئة السكك الحديد الذاتية ( حوكة قطع التذاكر- الغرامات – استغلال أصول السكة الحديد – الاستثمار الاعلانى ) وأن إجمالى قيمة توريد 110 جرارات، وإعادة تأهيل عدد 81 جرارا وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفنى 602.05 مليون دولار .

والشركة المصنعة قامت بتصنيع 50 جرارا جديد تم توريد منهم 10 جرارات كدفعة أولى وسيتم وصول الـ40 جرارا الأخرى مع تفعيل اتفاقية التمويل ليبدأ تصنيع الـ 60 جرارا الأخرى، مؤكدا أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد بمصانع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يتعلق بمشروع إعادة تأهيل عدد 81 جرارا.