شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: 531 مليون جنيه استثمارات قطاع الخزانات والقناطر الكبرى خلال 2019.. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري تقريرا مفصلاً بشأن إنجازات قطاع الخزانات والقناطر الكبرى خلال 2019، حيث بلغت قيمة ما تم تنفيذه من أعمال على مستوى القطاع 531 مليون جنيه وذلك لمختلف الإدارات التابعة للقطاع .

أوضح المهندس أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بأن القطاع قام بتنفيذ عدد من العمليات في نطاق مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية ، بلغت مايعادل 436 مليون جنيه وذلك فى اطار الانتهاء من المراحل الأخيرة للأعمال التكميلية و تنفيذ العديد من العمليات الخاصة بتأمين القناطر كونها منشأ استراتيجيا هاما.

وأضاف حبيشي بأن القطاع قام بتنفيذ أعمال بقيمة حوالى 95 مليون جنيه شملت صيانة وترميم وتأهيل العديد من القناطر التابعة للقطاع، حيث تم الانتهاء من تدعيم قنطرتى حجز جمجره وميت غمر وذلك بتكلفة تصل إلى 2.3 مليون جنيه ، كما تم الانتهاء من تنفيذ احلال وتجديد مسجدى الرى واليوسفى والمبنى الإدارى لهندسة رى شرق ديروط بتكلفه تصل إلى 18 مليون جنيه، والانتهاء من تصنيع وتوريد عدد ثلاث ورش متنقلة لأعمال الصيانة العاجلة بتكلفة تصل إلى 9.3 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يقوم حاليا بتنفيذ عدد من العمليات والمشروعات وتشمل تدعيم وتجديد قنطرة حجز الراهبين بتكلفه تصل إلى 4.3 مليون جنيها ، وكذلك مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض إسنا الجديدة (مرحلة أولى ) وأيضا عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر اسنا الجديدة بتكلفة تصل إلى 120 مليون جنيه ، إلى جانب تنفيذ عملية تدعيم 30 بوابه من بوابات قناطر ادفينا وعملية تدعيم وتأهيل 25 فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى وتدعيم هويس وقنطرة فم ترعة المنصورية وقنطرة عمر بك (مرحلة ثانية) بتكلفه حوالى 33 مليون جنيه ، وعملية تصميم وتنفيذ منظومة أمنية متكاملة لتأمين سد ومفيض دمياط بتكلفه حوالى 32 مليون جنيه.