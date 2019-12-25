شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الأوقاف والتعليم: بدء إعداد تصور مشترك بشأن تدريس ثقافة «احترام الآخر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه من منطلق التعاون القائم بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم في قضايا بناء الوعي وبناء الشخصية الوطنية، تم الاتفاق مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارتين على تحقيق رؤية رئيس الجمهورية في العمل على ترسيخ ثقافة احترام الآخر، وأنهما سيعدان تصورا مشتركا في هذا الشأن تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية .

جاء ذلك خلال اجتماع كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بديوان عام وزارة الأوقاف عقب حضورهما لقاء «قادرون باختلاف» الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان الرئيس السيسي قد أعلن استجابته الفورية لرغبة أحد ذوي القدرات الخاصة بتدريس ثقافة احترام الآخر عبر مناهج التعليم .