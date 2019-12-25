شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تحديث برامج شحن العدادات لا يعنى انقطاع التيار فى حالة نفاذ الرصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتورأيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تحديث البرامج الخاصة بشحن عدادات الكهرباء لن يؤثر على استقرار التيار الكهربائى حتى لو نفذ الرصيد الموجود بالعداد، وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن توقف عملية الشحن لا يعنى انقطاع التيار الكهربائى فى حالة نفاذ الرصيد لآن العداد مبرمج على عدم الفصل فى العطلات و الإجازات الرسمية، موضحا أن تحديث برامج شحن العدادات مسبوقة الدفع يومى الخميس والجمعة لعدم تعرض أى مواطن لانقطاع التيار.

الجدير بالذكر أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء ستقوم بقطع عملية الشحن لتحديث برامج شحن عدادات الكهرباء الخميس 2 فبراير من الساعة 5 مساء، حتى ظهر السبت 4 فبراير، وتضم محافظات الشرقية وشمال جنوب سيناء والإسماعلية و بورسعيد والسويس.

Advertisements

كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مفهوم خاطئ لدى بعض المواطنين الذين يعتقدون أن أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع تزيد عن أسعار الشرائح بالعدادات التقليدية التى تعتمد على إصدار فاتورة استهلاك شهرية وهذا أمر غير صحيح تمامًا.

وأضاف الجهاز ، أن شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلى أو التجارى أو غيرها من أنواع المستهلكين واحدة مهما أختلف نوع العداد، كما أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحدة فى كافة العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.

فيما نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك أيضا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن الجهاز تلقى من خلال البريد الإلكترونى الخاص به [email protected] شكوى من أحد المواطنين المتضرر من تكرار إصدار فواتير الاستهلاك بطريقة خاطئة حيث صدرت الفاتورة شهر يونيو الماضى بقراءة "15590 كيلو وات ساعة " فى حين أن القراءة المسجلة بالعداد "8400 ك.و.س".