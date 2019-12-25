شكرا لقرائتكم خبر عن تفاقم الأزمة الاقتصادية بأنقرة.. البرلمان التركى يقر زيادة ضرائب الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، إن البرلمان التركى قرر زيادة أسعار بعض المنتجات والسلع بعد رفع قيمة ضرائب الاستهلاك فى موازنة العام المقبل 2020، وذلك فى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التى تمر بها أنقرة منذ شهور، حيث إنه طبقًا للموازنة المقبلة، فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار بعض السلع بخاصة السجائر، التى سيصل سعر العلبة للجمهور 18 ليرة بدلًا من 15 ليرة.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن البرلمان التركى انتهى من إقرار الميزانية التى تخطط لتحصيل 912 مليارا و523 مليون ليرة تركية من إيرادات الضرائب، حيث إنه من المتوقع تحصيل 176 مليارا و117 مليون ليرة من الاستهلاك الضريبى بزيادة قدرها 19.3% عن عائدات العام الماضى، منها 45.6 مليار ليرة من قيمة ضرائب السجائر.



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وأشار موقع تركيا الآن، إلى أنه فى أكتوبر الماضى، فاجأ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الجميع، بالحديث عن تحريم التدخين وأثره على الصحة، رغم الأزمات الاقتصادية الكبرى التى تضرب تركيا مؤخرًا، بسبب سوء إدارته للبلاد، والحرب التى يشنها شمال سوريا وأسفرت عن مقتل المئات ونزوح الآلاف من مناطقهم هربًا من الفسفور الحارق، ما أدى إلى تهديد تركيا بعقوبات اقتصادية صارمة.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن رئيس حزب السعادة التركى المعارض، تمل كرم الله أوغلو، انتقد مشروع قناة إسطنبول، واصفًا إياه بـالاستثمار الخاطئ، موضحا أن السلطة الحاكمة لن تتراجع عن هذا المشروع؛ لأنه يمثل لهم مقاولة كبيرة سيربحون من ورائها، حيث قال رئيس حزب السعادة التركى المعارض، – بحسب الموقع التابع للمعارضة التركية - ستنشئون المشروع، إذا أتاحت الدولة الإمكانيات لمدة 5-10 أعوام قادمة، من الممكن أن تنشئوه لنقطة محددة لكن اعلموا أن هذا ليس حلًا. ولا يمكن أن يكون حلًا».

واستكملت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن المدينة أخذ إفادات 64 شخصًا مشتبهًا بهم، تم القبض عليهم فى العملية التى نظمتها قوات الأمن على عدد من العناوين فى وقت متزامن بـ33 مدينة تركية.