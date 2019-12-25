شكرا لقرائتكم خبر عن رصف 100 شارع بالمطرية وبدء مخطط تطوير شجرة مريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صادق عبد المقصود رئيس حى المطرية، شرق القاهرة، أن الحى تمكن من رصف أكثر من 100 شارع فرعى ورئيسى بالانتر لوك والرصف العادى، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف رئيس حى المطرية ل الخليج 365، أن هناك خطة لتطوير شارع المطراوى ومحيط منطقة شجرة مريم لاستغلاله سياحيا، بما ينعكس علي الشكل الحضارى وتطوير الآثر. وأشار عبد المقصود أن هناك منطقتيم بالحى يتم إمدادهم بشبكة للصرف الصحى، وأن جهاز التنفيذ أوشك على النهاية وتشغيل الخدمة. Advertisements

وكانت وزارة التنمية المحلية أكدت ، أنه تم إنفاق مبلغ مبلغ 7 مليارات جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 2300 كيلو متر وتنفيذ 25 كوبرى للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى أكتوبر 2019. وأضافت الوزارة فى استعراض لأبرز ما أنجزته خلال عام 2019 أنها تستهدف بحلول 30 يونيو 2024 رفع كفاءة طرق محلية بطول حوالى 15 ألف كيلو متر وتنفيذ عدد 120 كوبرى للسيارات والمشاة بتكلفة تقديرية قدرها 36 مليار جنيه لتسهيل حركة انتقال المواطنين يسن القرى والمدن ونقل السلع والبضائع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رصف 100 شارع بالمطرية وبدء مخطط تطوير شجرة مريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.