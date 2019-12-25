صور| مديح وأذكار.. احتفال الرفاعية بمولد الحسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اختتم أبناء الطريقة الرفاعية، احتفالهم بمولد الإمام الحسين، مساء الثلاثاء ٢٤ ديسمبر، بالسرادق المقام بميدان الحسين، بحضور الشيخ طارق يس الرفاعي، شيخ عموم السادة الرفاعية، والدكتور يحيى القويضي، المستشار العلمى للطريقة الرفاعية، ومحمود طارق يس الرفاعي نائب شيخ عموم الرفاعية.

تضمن الاحتفال في الليلة الأخيرة للمولد مجموعة من الابتهالات الدينية والمديح النبوى لمداح الرسول «رمضان العوامي»، ثم أذكار وأوراد للطريقة الرفاعية، واختتم الاحتفال بتلاوة ماتيسر من القرآن الكريم .

وحرص عدد كبير من أبناء الطريقة الرفاعية، على حضور الليلة الختامية للاحتفال بمولد سيد شباب أهل الجنة، حيث توافدوا إلى السرادق من مختلف محافظات مصر .