"بينج بونج وقصة بيومي فؤاد".. 6 مشاهد من احتفالية "قادرون باختلاف" بحضور السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شارك الرئيس عبدالتفاح السيسي، الثلاثاء، في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة بمركز المنارة.

وشهدت الاحتفالية العديد من مظاهر المساعدة والاهتمام بمتحدي الإعاقة من قبل الفنانين والرياضيين.

ويستعرض "الخليج 365"، في هذا التقرير أهم المشاهد والأحداث التي ظهرت خلال الاحتفالية، كالآتي:

مبارة التنس

شارك رمضان صبحي لاعب كرة بالنادي الأهلي في مباراة "بينج بونج"، مع أحد أبطال ذوي القدرات الخاصة.

وقال "صبحي" تعليقًا على مشاركته: "شرف لي حضور الاحتفالية قادرون باختلاف مع ذوي الهمم".

مصطفى شعبان مع سفراء "الطفولة"

كما شارك الفنان مصطفى شعبان، الحوار مع عدد من متحدى الإعلاقة في جلسة سفراء الطفولة والوعي والبطولات وتدريب والتشغيل والسعادة.

ودار الحوار في الجلسة بين مصطفى شعبان والمشاريكن من متحدي الإعلاقة حول مطالبهم وأحلامهم، والتي دارت حول إعطاهم الفرصة في التعليم والعمل مثل باقي أطفال مصر.

مشهد كوميدي لبيومي فؤاد مع أحد الأطفال:

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شارك الفنان بيومي فؤاد أحد الأطفال من متحدى الإعاقة، قصة كوميدية أمام الرئيس السيسي.

وأدى "فؤاد"، شخصية سائق تاكسي يقود سيارته من أجل إيصال شخص من ذوي القدرات الخاصة لمقابلة الرئيس، وسط ضحكات متعالية من الرئيس السيسي.

تقديم الاحتفالية باللغة الإنجليزية:

قدم أحمد من ذوي الاحتياجات الخاصة، فقرته في احتفالية "قادرون باختلاف" باللغة الإنجليزية.

تدريس مادة "احترام الآخر":

طالب الطفل "مُهند"، أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بأن يتم تدريس مادة "احترام الآخر" في المدارس والجامعات، أثناء احتفالية قادرون باختلاف، بحضور الرئيس السيسي، مساء اليوم الثلاثاء.

ورد الرئيس السيسي على طلب الطفل مهند قائلاً: "يا مهند هتتعمل فورًا".

"بطل الحكاية"

أدى الفنان حسين الجسمي، أغنية "بطل الحكاية" كأغنية رسمية لاحتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور الرئيس السيسي.

وشارك الجسمي، في أداء الأغنية مع كل من: الطفلة ندى من متحدى الإعقابة البصرية، وعبدالرحمن عبدالرحمن متحدى إعاقبة بصرية، وهشام متحدى إعاقة التوحد.​