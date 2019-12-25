الحكم على متهمين في إعادة محاكمتهما بـ "أحداث ماسبيرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة محاكمة متهمين بـ "أحداث ماسبيرو".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل، وأحمد مصطفى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.