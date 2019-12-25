الوطنية للانتخابات تحدد شروط متابعة منظمات المجتمع المدنى لانتخابات دائرتي الجيزة وملوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -طارق سمير:

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 43 لسنة 2019، بشأن متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات التكميلية، بالدائرة الأولى الجيزة والدائرة السابعة ملوي بالمنيا، ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن تسرى أحكام القرارات 8 ،27، 28، 30، 31، 32، 35، 37، 44 لسنة 2018، و22 لسنة 2019 على من يرغب من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية لمتابعة الانتخابات التكميلية في الدائرتين.

ويقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة، لجميع إجراءات تسجيل المرشحين، والدعاية الانتخابية، والاقتراع، والفرز، وإعلان نتيجة الانتخاب، ويحظر على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقي أو منح أو عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أى مسمى من أي مرشح أو مؤيديه.

ويجب أن تكون المنظمات الراغبة في التسجيل أن ذات سمعة حسنة، ومشهودًا لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات، وأن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبين في متابعة الانتخابات مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

وتقدم المنظمات صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة، وشهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، تفيد قيدها واستمرارها في مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها، وأن نشاطها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وملخص واف عن المنظمة، ووضعها القانوني، وأنشطتها، وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، وبيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة الراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة الانتخابات في كل محافظة، واسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.