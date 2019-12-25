أخبار مصر | بعد احتفالية "قادرون باختلاف".. السيسي: شعرت بسعادة بالغة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد احتفالية "قادرون باختلاف".. السيسي: شعرت بسعادة بالغة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بالتواجد بين ذوي القدرات الخاصة خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، مشيدًا بالإنجازات التي حققوها.

وقال "السيسي"، في تدوينة له على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، لما حققوه من نتائج باهرة عديدة وغير مسبوقة في مختلف المجالات."

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات الخاصة، عدد من النماذج من سيدات مصر اللاتي قمن برعاية ذوي الهمم في حياتهم، ومنهم شقيقة إحدى مصابي متلازمة داون، ونموذج آخر لزوجة أب راعت نجل زوجها وهو من مصابي مرض التوحد.

وأشار الرئيس خلال كلمته الثلاثاء، فى الاحتفالية، إلى أن المجتمع المصرى يرفع من شأن أبنائه ويقدر إنجازاتهم، ويرى تمكينهم ودمجهم فى شتى مجالات الحياة غاية نبيلة وسامية.