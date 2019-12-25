شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: انتهاء دراسة تطوير شركتى قها وأدفينا يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إسناد إعادة هيكلة شركتى قها وادفينا من النواحى الفنية والإدارية والمالية إلى إحدى المكاتب الاستشارية المتخصصة للوصول لأفضل بدائل إعادة الهيكلة والتطوير على أن يتم اتخاذ القرار المناسب، ومن المتوقع إنهاء دراسة المشروع فى يناير 2020.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أهمية تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركتي قها وادفينا، وشركات الزيوت وتطوير خطوط الإنتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، وتعاظم دور هذه الشركات في ظل تنامى السوق المصرى وزيادة عدد المستهلكين.

وفى سايق متصل تكثف لجنة المشتريات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا عقد الاجتماعات، مع الموردين وكبار المنتجين للتعاقد على شراء السلع والمنتجات الغدائية، وطرحها للمواطنين من البطاقات التموينية وكذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات ،حيث يتم اختيار أفضل العروض فيما يتعلق بسعر السلع وجودتها.

كان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كشف أن عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الدعم بلغ 5.22 مليون بطاقة بإجمالي 64 مليون مستفيد، فضلا عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالى دعم مالى يقدر بـ 89 مليار جنيه