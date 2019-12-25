شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشهد حفل توزيع شهادات «كورس» اللغة الروسية لطلبة «الدراسات القبطية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، حفل توزيع شهادات إتمام كورس اللغة الروسية على الدارسين من طلاب وأساتذة من داخل معهد الدراسات القبطية وخارجه، والذي وصل عددهم إلى ٥٠ دارسًا.

يأتي هذا الكورس في إطار التعاون بين الجامعات الروسية ومعهد الدراسات القبطية كمنحة مقدمة من الجامعة الروسية لصداقة الشعوب للمعهد.

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حضر الحفل الدكتور نيكولاي أوسكين نائب رئيس الجامعة الذي قدم الشكر لقداسة البابا لإتاحة فرصة لمثل هذه الدراسات والتي تعد خطوة أولي في سياق التعاون المستمر بين الجامعات والمعاهد الروسية والمصرية.

كما حضره الدكتور حسين الشافعي مدير المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم والدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية.

وألقى قداسة البابا كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بالتعاون مع الجامعات الروسية مشيرًا إلى أن تعليم اللغة يفتح أفاقًا جديدة للإنسان.

كما شكر قداسته كل من ساهم في هذه الدورة متمنيًا لهم السعادة في العام الجديد.