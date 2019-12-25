شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران المدنى" تنفى حدوث تغيرات لقيادات بالوزارة وتحذر موظفيها من الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الطيران المدنى، أمس الثلاثاء، ما تم تداوله من شائعات وأقاويل، خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي للعاملين بقطاع الطيران فيما يتعلق بتغييرات داخل قطاعات الوزارة.

وقالت وزارة الطيران، في بيان لها، إن مثل هذه الشائعات تؤثر سلبا علي أداء العاملين والقيادات داخل الوزارة.

وأهابت وزارة الطيران المدني، العاملين بكافة الهيئات والشركات التابعة عدم تداول أية معلومات أو قرارات غير صحيحة علي صفحات التواصل الاجتماعي سواء على الحسابات الشخصية أو الصفحات العامة، غير الصادرة من المركز الإعلامي التابع لوزارة الطيران المدني إذ أنها الجهة الرسمية المنوط لها الإعلان عن أي قرارات صادرة من وزير الطيران المدني.

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تجدر الإشارة إلى أن الساعات القليلة الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تداول عدة أنباء تفيد بحركة تغييرات في قيادات وزارة الطيران المدني، وهو الأمر الذي نفته الوزارة رسميا.

فى سياق متصل قالت النقابة العامة لأعمال النقل الجوي فى بيان لها أنه جرى أمس الثلاثاء اجتماع بين رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوي حسن شحاتة مع وزير الطيران كابتن محمد منار وزير الطيران المدني وتناول الحوار بعض الموضوعات الخاصة بالعاملين وكيفية العمل في المرحلة المقبلة وأكد معالي الوزير علي الالتزام بأنه لا مساس فى اى مكتسبات اكتسبها العاملين من مزايا عينية ومادية.

وسوف تشهد المرحلة القادمة كل الخير لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني، وحيث ناشد وزير الطيران جميع العاملين علي بذل الجهد لاستكمال المسيرة، ولا ننصاع وراء أى شائعات.