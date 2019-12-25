شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالمطار: انتظام حركة إقلاع وهبوط الطائرات رغم اضطراب حالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولى، انتظاما فى حركة إقلاع وهبوط الطائرات، رغم سوء الأحوال الجوية، وارتفاع نسبة الرياح المحملة بالأتربة والرمال المحملة فى لهواء.

فيما أكدت مصادر ملاحية بالمطار، أن عملية الإقلاع والهبوط بالمطار منتظمة ولا توجد أي تأثيرات على الحركة الملاحية، مشيرة إلى أن مستوى الرؤية فوق المطار يسمح بإقلاع وهبوط الطائرات دون مشاكل.

وأضاف المصادر، أن سوء الطقس لم يؤثر على حركة الطيران حتى الآن، ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات أو وصولها ولم يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، موضحا أن التأثير يكون عند عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة.

Advertisements

وأشارت المصادر ، إلى أن هناك غرفة ومركز عمليات يتابعان وضع حالة الطقس أولًا بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ، فضلا عن أن قطاع العمليات يتابع على مدار الساعة تحسبًا لأي طارئ، فضلا عن أنه تم مطالبة العاملين بالمهبط بضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة، وشدّد على ضرورة الاستعداد الكامل لجميع الظروف المتعلقة بالعاصفة الترابية.

وشهدت البلاد عصر أمس الثلاثاء، نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالاتربة على القاهرة وبعض المحافظات أدت إلى حجب الرؤية جزئيا على الطرق الرئيسية، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار هذا الطقس السيء حتى نهاية الأسبوع الجاري.