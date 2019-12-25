شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أفواج سياحية تصل مطار القاهرة للاحتفال بالكريسماس فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة اليوم توافد العديد من الأفواج السياحية التى وصلت على متن رحلات الناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران وبعض الشركات الأجنبية والعربية والشركات الخاصة من خلال مبانى الركاب الثلاث 1/2/3.

وقد تم تعليق الزينات والشاشات المضيئة بالاحتفالات ومظاهرها كما تم تركيب نماذج لسيارة "سانت كلوز" وبابا نويل وشجرة عيد الميلاد فى كافة صالت مبانى المطار المختلفة ومحيط المطار بما فيها بوابات دخول المطار والطرق المؤدية إلى المطار وذلك للاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة بمصر، والتى يمتاز جوها فى هذا التوقيت من العام بحالة كبيرة من الإستقرار والدفئ.

وفى هذا الصدد استعد مطار القاهرة الدولى لهذا العرس السنوى وتم تخصيص العديد من الفرق العاملة بالمطار سواء المنسقين أو مديرى المبانى ومديرى المنوب والورديات.

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كما استعدت شرطة ميناء القاهرة، برئاسة مساعد وزير الداخلية لأمن المطار اللواء حسين منيع حيث وجه بالدفع بنشر الخدمات من كافة الإدارات العاملة بالمطار لتقديم كافة التسهيلات سواء للمستقبلين أو المودعين أو الركاب القادمين والمسافرين ، كما وفرت شركات السياحة العاملة بالمطار عدد من البرامج السياحية للسائحين الفرادى وبعض الأسر التىً حضرت خصيصا لقضاء عطلةً أعياد الكريسماس بالقاهرة.

وكانت شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى قد استقبلت الركاب المسافرين والعائدين بفريق من الدعاية والإعلام وقاموا بتوزيع العديد من الهدايا التذكارية على الركاب.