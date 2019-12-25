شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: نشرنا 4038 بحثًا فى دوريات دولية.. وتوجه لدعم المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته فى حفل عيد العلم السادس عشر، أن جامعة القاهرة دعمت وطورت منظومة البحث العلمى خلال عام 2019، من خلال العديد من الإجراءات، أهمها زيادة مكافآت وتمويل النشر الدولى بنسبة 100%، وتقديم الدعم المادى للكليات لنشر بحوثها فى المجلات الدولية، والعمل على تحويل المجلات العلمية بالكليات إلى مجلات دولية، وإنشاء منصة للنشر الدولى ولتوجيه البحوث العلمية لدعم المشروعات القومية، وتوفير أحدث الأجهزة المستخدمة فى البحث العلمى، وضبط المعايير الخاصة بالنشر الدولي، بالإضافة إلى تعديل معايير جوائز الجامعة لربط البحث العلمى بقضايا التنمية المستدامة، واستحداث ورصد جوائز للمشروعات البحثية فى المجالات الابتكارية مثل جائزة لأفضل 3 كليات من حيث مؤشرات النشر الدولي، وأفضل 3 أقسام علمية.

وأضاف الدكتور الخشت، بحسب بيان للجامعة، أن الجامعة نشرت 4038 بحثًا علميًا فى الدوريات العلمية المصنفة دوليًا بزيادة 3.43%، وحصلت على 25.9% من إجمالى جوائز الدولة فى عيد العلم 2019، و20% من إنتاج مصر فى البحث العلمى المنشور عالميًا، وزيادة معامل التأثير والاستشهادات بالبحوث العلمية بنسبة 17.11%، وتم إنشاء أول مركز تدريب ودليل مصرى للتعامل الأخلاقى مع حيوانات التجارب.

وأوضح، أن الجامعة شهدت تطورًا كبيرًا على مستوى المجلات العلمية الدولية للجامعة، حيث تم إنشاء أول مجلة دولية فى الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية فى تاريخ جامعة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة النشر الدولية البريطانية العالمية إيمرالد، واحتلت مجلة JAR للأبحاث المتقدمة المركز الخامس على مستوى العالم وفق المؤشر الأمريكى Clarivate، والمركز الأول فى الشرق الأوسط، وتم إصدار 3 مجلات علمية معتمدة دوليًا وهى البحوث الأفريقية، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتمريض، إلى جانب وجود 150 مجلة علمية يتم إصدارها ما بين ورقية ومنشورة الكترونيًا، وتم اختيار 27 مجلة علمية تصدرها الجامعة لتوضع داخل بنك المعرفة المصري، من ضمن 150 مجلة.