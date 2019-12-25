أخبار × 24 ساعة.. تقديم صرف معاشات يناير 10 أيام بمناسبة أعياد الميلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. السيسى يطالب الحكومة بتعزيز الإجراءات التنفيذية لتمكين ذوى القدرات الخاصة السيسي: المجتمع الذى يقدر ذوى القدرات الأقرب لتحقيق أكبر معدلات التنمية على عبد العال: عايز الصحفيين يصوروا مقاعد الوزراء الفاضية ونقلها للرأى العام تقديم صرف معاشات يناير 10 أيام بمناسبة أعياد الميلاد المجيد التموين تعلن عن مناقصة لتوريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات التموين: بدء توريد 10 آلاف طن دواجن يناير المقبل لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية التضامن :استمرار تلقى طلبات الراغبين فى الإشراف على حج الجمعيات الأهلية التعليم تمنح المدارس الرسمية بالمديريات أحقية متابعة المدارس الدولية الحكومية وزيرة الصحة: التأمين الصحى الشامل يمنح المواطن أعلى مستوى من جودة الخدمة وزيرة الصحة: دعم القيادة السياسية كان الأساس لإصلاح منظومة التعليم الطبى الصحة: مبادرة صحة المرأة تستهدف فحص 28 مليون سيدة بالجمهورية Advertisements مرصد الكهرباء: 24 ألف 350 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم البحوث الفلكية: كسوف حلقى للشمس الخميس يرى بمصر ويستغرق أكثر من 5 ساعات مصرى يحصل على 410 آلاف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية.. اعرف التفاصيل القوى العاملة تعلن تعيين 2800 شاب بالقطاع الخاص فى القليوبية الزراعة: تطوير البرامج العلمية لمكافحة الأمراض النباتية وترشيد المبيدات الزراعة: نشر المصايد وتحليل عينات الحشرات إجراءات لمواجهة دودة الحشد البرلمان ينحاز للشعب ويتمسك بخصم الغرامات من قيمة التصالح بمخالفات البناء - مصر تؤكد تمسكها بالمقترح المقدم من جانبها بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

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