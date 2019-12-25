"التنمية المحلية": غرفة العمليات تتواصل مع كافة المحافظات لمتابعة حالة الطقس

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وأضاف خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء DMC، تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية DMC، أن عربات شفط المياه انتشرت صباح اليوم في الإسكندرية مع هطول الأمطار، وهو ما يؤكد على جاهزية ومدي الاستعداد من خلال السيناريوهات التي تضع الوزارة لحالات الطوارئ.
وأكمل مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم مراجعة أعمدة الإنارة الموجودة بالشوارع، والتأكيد عليها وفقاً للتقارير المقدمة فى المناطق التى يوجد بها مشاكل بالنسبة لأعمدة الإنارة، كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء في حالة هطول الأمطار، لوقف الكهرباء في حالة الضرر.
وتتعرض أغلب محافظات الجمهورية لطقس غير مستقر بكافة الأنحاء بالجمهورية، حيث تشهد البلاد نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ومتوقع أن تشهد الساعات القليلة القادمة أمطار على أغلب الأنحاء تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد للعاصمة.
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حتى الجمعة المقبلة، حيث كشفت أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.
وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية والطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.
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