شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية المحلية": غرفة العمليات تتواصل مع كافة المحافظات لمتابعة حالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة من خلال غرفة العمليات الموجودة بها تنسق مع غرف عمليات المحافظات، وكذلك غرفة عمليات مجلس الوزراء بمناسبة حالة الطقس المقبلة، موضحاً أن الوزارة شددا على إعادة انتشار العربات لشفط مياه الأمطار.

وأضاف خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء DMC، تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية DMC، أن عربات شفط المياه انتشرت صباح اليوم في الإسكندرية مع هطول الأمطار، وهو ما يؤكد على جاهزية ومدي الاستعداد من خلال السيناريوهات التي تضع الوزارة لحالات الطوارئ.

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وأكمل مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم مراجعة أعمدة الإنارة الموجودة بالشوارع، والتأكيد عليها وفقاً للتقارير المقدمة فى المناطق التى يوجد بها مشاكل بالنسبة لأعمدة الإنارة، كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء في حالة هطول الأمطار، لوقف الكهرباء في حالة الضرر.