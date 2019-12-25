شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: علاج 52 ألف فدان منزرعة بالمانجو ضد العفن الهبابى و315 ألف قصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة،إنه تم علاج586 ألف فدان بمحاصيل الخضر المختلفة على مستوي الجمهورية ، وعلاج 345 ألف فدان بمحاصيل الفاكهة المختلفة ضد مختلف الآفات بجميع المحافظات، فضلا عن علاج مساحة 52 ألف فدان مزروعة بمحصول المانجو بمحافظة الاسماعيلية ضد الحشرات القشرية المسببة لظاهرة العفن الهبابي على أشجار المانجو بالإضافة الى توفير المركبات اللازمة الموصي بها والمسجلة لعملية المكافحة بأسعار تقل بكثير عن أسعار السوق المحلى.

وأضاف الشناوى ، أن اخر تقرير تم عرضة على قطاع الخدمات الزراعية من قبل الادارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ، يوضح أنه خلال العام الحالى تم علاج مساحة 315 ألف فدان منزرعة بمحصول القصب ضد مختلف الآفات التي تصيب محصول القصب وتشمل التفحم السوطي والحشرة القشرية وحشرة الجعال بمحافظات القصب (المنيا -سوهاج – الأقصر – قنا – أسوان)، وعلاج مساحة 600 فدان بمحصول الفراولة بمركزي شبين القناطر وطوخ باستخدام المفترس الاكاروسي (مكافحة حيوية) الذي يتم تربيته من خلال وحدة انتاج بدائل المبيدات على محصول الفراولة بمساحة 600 فدان لمكافحة العنكبوت الأحمر العادي ذو البقعتين.