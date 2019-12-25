شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة الأسقفية يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية القديسين بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور منير حنا أنيس، مطران الكنيسة الأسقفية الأنجليكانيه بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك بحضو عدد كبير من الشخصيات العامة ومندوبى للرئاسة ووزارة الداخلية ودار الافتاء والبابا تواضروس الثانى، ومحافظ القاهرة.

وأدى الحاضرون الصلوات باللغتين العربية والإنجليزية، كما ترجم الصلاة فريق للصم والبكم، حيث امتلأت الكنيسة عن أخرها.

وتزينت الكنيسة بالاضواء وأشجار الكريسماس، لاستقبال المصليين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كما استعد فريق الترانيم بأداء بعض الترانيم قبل بدء الصلاة.

وتزينت مداخل الكنيسة بالأعلام المصرية، كما شهدت تكثيف أمنى، وتفتيش للمترددين على الكنيسة من خلال بوابة الكشف عن المعادن والشرطة النسائية، كما التقط المترددين صور تذكارية بساحة الكنيسة وأمام الأنوار التى رسمت الصليب .

ويصلى قداس عيد الميلاد المجيد فى كنائس الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربى مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الانجليكانية الأسقفية.

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قبل ساعات من القداس، تزينت الكنائس بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذى ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

فيما ترأس الأب رفيق جريش كاهن كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك بمصر الجديدة صلوات القداس الإلهي لعيد الميلاد المجيد بحضور عدد غير قليل من شعب الكنيسة. يُصلي قداس عيد الميلاد المجيد في كنائس الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الانجليكانية الأسقفية.

فيما كثفت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لاستقبال قداس العيد ونشرت الحواجز الحديدية أمام مقرات الكنائس التي يقام فيها القداس مساء اليوم ومنعت مرور السيارات في محيط الكنائس إذ تسمح للمارة بالدخول مترجلين عبر بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن مستعينة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.