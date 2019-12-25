شكرا لقرائتكم خبر عن "ايد واحدة" 3 وزارات تستهل عمل صندوق الاستثمار فى التعليم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت 3 وزارات عمل صندوق الاستثمار فى التعليم ببروتوكول تعاون قيمته 200 مليون جنيه تبرعت بها الاوقاف ،وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، أن تعاون وزارتة مع الازهر والتربية والتعليم هدفه أن ثواب التعليم الدنيوى مثل ثواب التعليم الدينى، موضحا أن الوزارة خصصت 200 مليون جنيه لبناء مدارس على مرحلتين الاولى ستشمل بناء 9 مدارس بقبلى وواحدة بالبحيرة.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن التعليم هدف قومى نجحت دول فى استخدامه فى تطوير نفسها ووصلت الى درجة ان دول باسيا مثل الصين التى باتت قوة عظمى تهدد القوة العظمى امريكا.

واوضح أن الوزارة سوف تعيد نشر امتحانات الستينات، مضيفا أن تابلت اولى ثانوى سوف يصل 48 ساعة لتسليمه للطلاب، مشير الى ان المعلم يؤثر فى البشر وينال ثواب عظيم، مضيفا ان الحكومة تنشط فى دفع عملية تطوير التعليم، كما يجرى تدريب معلمى التربية الرياضية.

Advertisements

فيما أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التنمية الادارية والاقتصادية ان الصندوق القومى للاستثمار فى التعليم دوره المشاركة فى التنمية مطالبا الجميع فى المشروع.

وأضافت، أن اطلاق الصندوق لا يعنى تخلى الدولة عن دوره بل فتح باب لمشاركة المجتمعية الخاص والمجتمع المدنى ووضع رؤيتهم فى تمويل التنمية.

واوضحت الوزير، ان استثمار الثروة البشرية عمل جيد وعمل خيرى تشارك الاوقاف فيه وهى اهم المشاركين فيه، لافتة الى ان هذا الجهد هدفه تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت الوزيرة، أن الصندوق به مجموعة من رحال وسيدات الاعمال مشاركين فى الرؤية ووضع المحددات، ومتابعة وثائق الاكتتاب من قبل هيئة الرقابة المالية ويوجد قواعد افصاح عن حركة العمل فى الصندوق وانجازاته ، وتابعت الوزيرة، سوف نعمل على تقليل كثافة الفصول وخاصة فى المناطق النائية وتنمية المدارس الفنية للحد من البطالة، واوضحت الوزير، ان قيمة وثائق الاكتتاب بقيمة 100 جنيه حتى يتمكن افراد المجتمع فى المشاركة، مشيدة بجهود المشاركين.