شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار التصالح على البناء المخالف بحى بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وذلك بنطاق حى بولاق الدكرور وفقا للأغراض التجارىة والإدارىة والسكنىة.

ويوضح الخليج 365، اسعار متر التصالح فى حى بولاق الدكرور بالجيزة.

تم تقسيم الحى لـ 8 مناطق

المنطقة الاولى بدءاً من مسجد ال حمد ثم شارع الملك فيصل ثم شارع طريق كفر طهرمس ثم شارع المساكن حتى مسجد ال حمد

المنطقة الثانية من شارع الملك فيصل بدءاً من إلتقاؤه بخط السكة الحديد ثم شارع المساكن ثم شارع طريق كفر طهرمس ثم شارع طريق الملكة ثم شارع جمال عبد الناصر ( ترعة عبد العال سابقاً ) حتى إلتقاؤه بشارع الملك فيصل مع خط السكة الحديد ) .

المنطقة الثالثة من شارع بهجت الشوربجى بدءاً من إلتقاؤه مع محور صفط اللبن ثم شارع جمال عبد الناصر ثم طريق الملكة ثم طريق كفر طهرمس ثم الطريق الدائرى ثم محور صفط اللبن حتى إلتقاؤه بشارع بهجت الشوربجى.

المنطقة الرابعة من خط السكة الحديد بدءاً من إلتقاؤه مع شارع المشتل ثم محور صفط اللبن ثم شارع أحمد سلام ثم خط السكة الحديد ثم شارع جمال عبد الناصر ثم شارع بهجت الشوربجى ثم شارع المشتل حتى إلتقاؤه بالسكه الحديد .

المنطقة الخامسة من خط السكة الحديد بدءاً من إلتقاؤه مع محور صفط اللبن ثم شارع أحمد سلام ثم محور صفط اللبن حتى إلتقاؤه بخط السكه الحديد والمنطقة السادسة من خط السكة الحديد بدءاً من إلتقاؤه من ترعة زنين ثم شارع المشتل ثم محور صفط اللبن ثم الطريق الدائرى ثم شارع ترعة زنين حتى إلتقاؤه بخط السكه الحديد .

المنطقة السابعة من خط السكة الحديد بدءاً من إلتقاؤه مع شارع على بن أبى طالب ( ترعة المجنونة ) ثم شارع ترعة زنين ثم الطريق الدائرى ثم شارع على بن ابى طالب حتى إلتقاؤه مع خط السكة الحديد .

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1- السكنى بتلك المناطق 80 جنية كحد ادنى و200 جنيه كحد أقصى.

2-الإدارى 105 جنيه كحد ادنى و 240 جنيه كحد أقصى.

3-التجارى 180 جنيه للمتر التجارى كحد ادنى و 600 جنيه كحد أقصى.

شوارع فيصل من مسجد ال حمد حتى كفر طهرمس وشارع العشرين ومن شارع فيصل حتى شارع الملكه ( طريق كفر طهرمس ) و شارع الشهيد أحمد حمدى و شارع همفرس و شارع عشرة و شارع ناهيا و شارع الثورة وشارع ترعة عبد العال وشارع ترعة المجنونة وشارع التحرير .

1- التجارى من 600 جنيه كحد ادنى إلى 1600 جنيه.

2- الإدارى ما بين 160 جنيه كحد أدنى إلى 400 جنيه كحد أقصى .

3- السكنى ما بين 140 جنيه كحد أدنى إلى 320 جنيه كحد أقصى .