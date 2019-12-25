شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 25/12/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى جنوبية نشطة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام ما بين 2-4 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً مع هبوب رياح جنوبية غربية نشطة تُصحب بهبّات قويّة تُقارب سرعتها 70-80 كم/ساعة، وتعمل على إثارة الغبار في أجزاء مُختلفة من المملكة وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لهُطول زخات من الأمطار في شمال المملكة مع ساعات أواخر النهار.

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وفي خليج العقبة، الرياح: جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)،و درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً وعاصفاً ومغبراً في مختلف المناطق، حيثُ تهب رياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية تُقارب سرعتها 70-80 كم/ساعة وأكثر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية، وتعبر المناطق الشمالية من المملكة تدريجياً مع ساعات الليل جبهة هوائية باردة مُحملة بالأمطار الغزيرة، يصحبها الرعد وتساقُط البرد محلياً في تلك المناطق، وتمتد الأمطار أحياناً لأجزاء من المنطقة الوسطى، كما يُتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية في شمال المملكة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة وتشتد سرعة الرياح في مختلف المناطق لتصبح شديدة السرعة أحياناً وتزداد نسبة الغبار في الجنوب والوسط، وفي ساعات العصر والمساء تهطل الأمطار في شمال البلاد ثم تمتد تدريجياً مع ساعات الليل الى أواسط البلاد ، وتكون الأمطار غزيرة ورعدية خصوصاً في مناطق الجليل وشمال الضفة والسواحل الشمالية والوسطى، ويحتمل تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية ليلاً ، وتكون الرياح جنوبية غربية ذات هبات نشطة.