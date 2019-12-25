"الري": 531 مليون جنيه استثمارات قطاع الخزانات والقناطر الكبرى خلال 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بشأن إنجازات قطاع الخزانات والقناطر الكبرى خلال عام 2019، أن قيمة ما تم تنفيذه من أعمال على مستوى القطاع بلغ 531 مليون جنيه، وذلك لمختلف الإدارات التابعة للقطاع.

وأكد المهندس أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، أن القطاع قام خلال عام 2019 بتنفيذ حزمة من العمليات في نطاق مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، حيث بلغت قيمة ما تنفيذه من أعمال منذ بداية العام الحالي ما يعادل 436 مليون جنيه، وذلك في إطار الانتهاء من المراحل الأخيرة للأعمال التكميلية وتنفيذ العديد من العمليات الخاصة بتأمين القناطر كونها منشأ استراتيجيا هاما.

وأضاف حبيشي أن القطاع قام أيضا بتنفيذ أعمال بقيمة حوالي 95 مليون جنيه، شملت صيانة وترميم وتأهيل العديد من القناطر التابعة للقطاع، حيث تم الإنتهاء من تدعيم قنطرتي حجز جمجره وميت غمر، وذلك بتكلفة تصل إلى 2.3 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ إحلال وتجديد مسجدي الري واليوسفي والمبنى الإداري لهندسة ري شرق ديروط بتكلفة تصل إلى 18 مليون جنيه، والانتهاء من تصنيع وتوريد عدد لثلاث ورش متنقلة لأعمال الصيانة العاجلة بتكلفة تصل إلى 9.3 مليون جنيه.

يذكرأن أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يقوم حالياً بتنفيذ عدد من العمليات والمشروعات وتشمل تدعيم وتجديد قنطرة حجز الراهبين بتكلفة تصل إلى 4.3 مليون جنيه، وكذلك مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض إسنا الجديدة (مرحلة أولى)، وأيضاً عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة بتكلفة تصل إلى 120 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ عملية تدعيم 30 بوابة من بوابات قناطر ادفينا وعملية تدعيم وتأهيل عدد 25 فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى وتدعيم هويس وقنطرة فم ترعة المنصورية، وقنطرة عمر بك (مرحلة ثانية) بتكلفه حوالى 33 مليون جنيه، وعملية تصميم وتنفيذ منظومة أمنية متكاملة لتأمين سد ومفيض دمياط بتكلفه حوالي 32 مليون جنيه.