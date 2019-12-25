أخبار مصر | مصر تؤكد تمسكها بمقترح قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تؤكد تمسكها بمقترح قواعد ملء وتشغيل سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الموارد المائية والرى، تمسك مصر بالمقترح المقدم من جانبها بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وسعيها للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كلا من السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد وخصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة فى حق أثيوبيا فى تحقيق التنمية التى تنشدها بما لا يمثل خطراً جسيمًا على مصر ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.

وأضافت وزارة الرى فى بيان صحفى، أن مصر قدمت صياغة بديله لربط السدين "سد النهضة والسد العالى" بما يحقق مصلحة الطرفين، مشيرة إلى أنه تم تصميم مصفوفة تتضمن الثلاث مقترحات للدول الثلاث ويدور النقاش حولهم والعمل على تقريب وجهات النظر بينهم للتغلب على نقاط الخلاف.

جاء ذلك فى إطار مخرجات اجتماع واشنطن الذى عُقد فى 6 نوفمبر الماضى، حيث تم عقد 3 اجتماعات ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع يومى 9-10 يناير المقبل فى أثيوبيا لاستكمال النقاشات والمفاوضات.