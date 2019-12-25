مصر | نشرة حوادث الخليج 365: حريق شقة ومصرع فتاة أسفل عجلات قطار

إغلاق 75 محلا تجاريا مخالفا بمصر القديمةشنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، حملة أمنية بالإشتراك مع شرطة المرافق، استهدفت المحال التجارية والمطاعم المخالفة، بمنطقة مصر القديمة.

تجديد حبس رئيس حزب الدستور السابق 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، تجديد حبس الكاتب الصحفي خالد داود رئيس حزب الدستور السابق والمهندس إبراهيم عز الدين الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019.

قطعها أشلاء.. مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بضائع بطرة البلد

لقت فتاة مصرعها أسفل عجلات قطار لنقل البضائع أمام مخازن السجون بطرة البلد، في أثناء سيرها على القضبان وعبور الطريق.