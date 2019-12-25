شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتاج الحربي» توقع مذكرة تفاهم للتصنيع الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى، و«برايم بيزينس كونسلتنج»، بحضور عاطف أحمد حلمى، رئيس مجلس إدارة الشركة، في إطار اتجاه الدولة إلى التحول للمجتمع الرقمى، وكذا الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للتصنيع الرقمى وتطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة بالجهات التابعة لها، خاصةً في ظل ترأسها للجنة التصنيع الرقمى بالتعاون مع عدة جهات في الداخل، بما يدعم الصناعة الوطنية ويسهم في بناء صناعة رقمية ذات قيمة مضافة عالية.

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وقال «حلمى» إن مصر تتبوأ مكانة متقدمة فيما يتعلق بجهود التحول الرقمى في القطاع الصناعى في المنطقة، وفق رؤية واستراتيجية طموحة، لافتًا إلى أن «برايم بيزينس كونسلتنج» ستعمل على أن تحقق الشراكة مع «الإنتاج الحربى» نقلة نوعية نحو تحقيق أهداف الوزارة لتعزيز مستويات تنافسية منتجاتها واستدامة أعمالها وخفض تكاليف التشغيل من خلال الحلول الصناعية الرقمية الفعالة، بالاستفادة من الخبرات التكنولوجية لديها وتطبيقاتها العصرية في المجال.

وشدد «حلمى» على اهتمام الشركة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، نظرًا لما يتوفر بشركاتها ووحداتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية عالية، بالإضافة إلى مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وقدرتها على مواكبة التطور والتحول السريع للعمل ضمن منظومة تحول رقمى ناجحة.

وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركة في مجالات تقديم الخدمات الاستشارية لإدارة المشروعات في إطار استراتيجية التحول الرقمى والاستفادة من خبرات «برايم بيزينس كونسلتنج» في تنفيذ عدد من الأعمال، بينها مراجعة التعاقدات الحالية لشركات الإنتاج الحربى وتقييم درجة فاعليتها لتحقيق الأهداف المرجوة على مستوى أداء الأعمال، تحديد الفجوات المؤثرة على نجاح المشروعات ومتطلبات تعديلها لتحقيق أهداف أداء الأعمال، واقتراح مشروعات للجهات المختلفة بالدولة في إطار استراتيجية التحول الرقمى، المشاركة في تحديد الفرص سريعة العائد، فضلًا عن تقديم الاستشارات في مجالات التحول الرقمى والأنشطة المرتبطة بمجالات التصنيع الإلكترونى.