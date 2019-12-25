شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس السيئ يعود.. و«الأرصاد» تحذر: أمطار غزيرة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، الأربعاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلاً لدرجة الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة، لتمتد حتى شمال الصعيد وتكون غزيرة ورعدية أحياناً على السواحل الشمالية.

وشهد عدد من المحافظات الثلاثاء، موجة من الطقس السيئ، أدت لتوقف الصيد في بعض المناطق وأغلقت الشبورة بعض الطرق، فيما لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرون في حوادث طرق.

ففى الإسكندرية، تعرضت المحافظة لموجة من الطقس السيئ، بالتزامن مع بدء نوة «الفيضة الصغرى»، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة وصل لدرجة الصقيع ونشاط ملحوظ في حركة الرياح، دون هطول أمطار.

ورُفعت درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء وشركة الصرف الصحى، لمواجهة آثار نوة الفيضة الصغرى، ومن المتوقع استمرارها 5 أيام.

وأعلن رضا الغندور، المتحدث الرسمى للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية، نظرًا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

ووجه طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقى أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بميناءى الإسكندرية والدخيلة.

وفى بنى سويف، تسببت الشبورة المائية في إغلاق الطريق الصحراوى الشرقى من بنى سويف إلى المنيا لمدة ساعة، لحجب الرؤية لمسافة 50 مترًا أثناء سير السيارات القادمة من بنى سويف في طريقها إلى المنيا.

وأعلن المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمدن والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار، خلال الـ72 ساعة المقبلة، وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية والأجهزة المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية.

Advertisements

وفى كفر الشيخ، توقف ميناء الصيد بالبرلس لسوء الأحوال الجوية، وقال العميد يسرى الدسوقى، مديرعام الميناء، إنه تم توقف الميناء عن العمل بسبب شدة العواصف والأمواج، وارتفاعها وسوء الأحوال الجوية، حرصا على سلامة وأرواح الصيادين وممتلكاتهم، وفور تحسن الأحوال ستتم إعادة تشغيل الميناء. وعمت مدن وقرى المحافظة حالة شديدة من سوء الأحوال الجوية والعواصف والصقيع والرياح الشديدة، وقال أحمد نصار، نقيب الصيادين في المحافظة، إن حركة الصيد توقفت تمامًا بالبحر المتوسط، وبحيرة البرلس، بسبب سوء حالة الأحوال الجوية وشدة الرياح والعواصف وارتفاع الأمواج.

وفى المنيا، لقى 6 عمال مصرعهم، وأصيب 17 آخرون في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصعيد الصحراوى الغربى جنوب المنيا، بسبب الشبورة المائية.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من عمليات النجدة بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصعيد الصحراوى الغربى، أمام قرية دلجا بمركز دير مواس جنوب المنيا، ما أدى إلى مصرع 6 عمال، وإصابة 17 آخرين، وعلى الفور تم نقل الضحايا إلى مشرحة مستشفى ملوى ودير مواس العام، والمصابين إلى مستشفى ملوى العام.

وقال الدكتور إسحاق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوى العام، إن حالة المصابين مستقرة عقب إجراء الإسعافات العاجلة لهم، باستثناء 3 حالات تم تحويلهم إلى مستشفى المنيا الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة.

وتوجه اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، وبرفقته اللواء محمود خليل، مدير الأمن، لمستشفى ملوى العام، لتفقد مصابى الحادث، واطمأن على حالة المصابين، واطلع على تقرير حول حالتهم الصحية، كما طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج، موجهاً مسؤولى الصحة بتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

وفى سوهاج، لقى سائق مصرعه، وأصيب 6 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة وجروح وكسور، في حادثى سير منفصلين على الطريق الصحراوى الشرقى «طريق الجيش» بدائرة مركز أخميم شرق المحافظة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالحادثين من العميد محمد سامى عبدالرؤوف، مأمور مركز شرطة أخميم، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص، أن الحادث الأول وقع بالكيلو 80 من الطريق باتجاه أسيوط، حيث اصطدمت سيارة «نقل قنا» قيادة «محمد. ع. ع» 31 سنة سائق، بسيارة «نصف نقل» قيادة «محمد. ص. ع» 26 سنة سائق، قادمة في الاتجاه المقابل، نتيجة التخطى الخاطئ واختلال عجلة القيادة في يد قائدها، ونتج عن الحادث مصرع قائد السيارة الثانية، وإصابة قائد السيارة الأولى، ومرافقه «مصطفى. م. ع» 33 سنة عامل، بإصابات وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أخميم المركزى.

وفى الحادث الثانى، انقلبت سيارة ملاكى قيادة «على. ع. ج» 26 سنة موظف، أثناء سيرها على الطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، بسبب انفجار الإطار الخلفى الأيمن للسيارة، ونتج عن الحادث إصابة والد قائد السيارة 65 سنة، على المعاش، ووالدته، 55 سنة، ربة منزل، وشقيقته، 19 سنة طالبة، بجروح وإصابات وكدمات متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وتحرر بالحادثين المحضران اللازمان، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

وفى الشرقية، شهدت قرى ومدن المحافظة، حالة من عدم الاستقرار والتغيرات المناخية وانخفاض في درجات الحرارة، صاحبتها رياح محملة بالأتربة، وواصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات وسوء الأحوال الجوية والتأكد من جاهزية سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه.

وكلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمواصلة رفع درجة الاستعدادات اللازمة للتقلبات الجوية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء والجهات المعنية، بالمرور على غرف صرف الأمطار، كل في نطاق مركزه، للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها.