شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مندوبى الرئاسة والداخلية والإفتاء لكاتدرائية القديسين بالزمالك لتقديم التهنئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر منذ قليل مندوبو الرئاسة ووزارة الداخلية، ودار الإفتاء، وعدد من الشخصيات العامة، كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

حيث حضر اللواء إبراهيم يوسف، نائبا عن رئيس الجمهورية، وحضر القمص سرجيوس وكيل عام البطريركية ، نائباعن البابا تواضروس الثانى، كما حضر الدكتور عمرو الوردانى نائبا عن عن فضيلة مفتى الجمهورية.

كما حضر اللواء رأفت عزرا نائبا عن وزير الداخلية، كما حضر كل من الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، واللواء هشام خشبة رئيس حى غرب القاهرة، والفنانة مادلين طبر، وعدد من أعضاء حزب مستقبل وطن، وعدد من الشخصيات العامة.

وتزينت الكنيسة بالأضواء وأشجار الكريسماس، لاستقبال المصليين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كما استعد فريق الترانيم بأداء بعض الترانيم قبل بدء الصلاة.

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وتزينت مداخل الكنيسة بالأعلام المصرية، كما شهدت تكثيف أمنى ، وتفتيش للمترددين على الكنيسة من خلال بوابة الكشف عن المعادن والشرطة النسائية، كما التقط المترددين صور تذكارية بساحة الكنيسة وأمام الأنوار التى رسمت الصليب .

ويصلى قداس عيد الميلاد المجيد فى كنائس الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الانجليكانية الأسقفية.

قبل ساعات من القداس، تزينت الكنائس بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذى ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

فيما كثفت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لاستقبال قداس العيد ونشرت الحواجز الحديدية أمام مقرات الكنائس التي يقام فيها القداس مساء اليوم ومنعت مرور السيارات في محيط الكنائس إذ تسمح للمارة بالدخول مترجلين عبر بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن مستعينة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.