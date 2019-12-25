شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الشخصية الحقيقة لـ"خالك عرفات تعبان" وحقيقة مسعف "أم المصريين".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مواطن يدعى أمير فرج، من محافظة الشرقية، أنه صاحب المقطع الصوتى الذى انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى خلال الفترة الماضية، نظراً لما يحمله من إساءة وتهكم من قبل "مسعف مزعوم"، تابع لمستشفى أم المصريين، ومواطن آخر يدعى "عمر"، عن أن المقطع تهكمى لا أكثر ولا يمت للواقع بصلة.

وأوضح "فرج"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه ليس مسعفا وعمله قاصر على صناعة الفيديوهات الفكاهية التى تعالج الأمور السلبية فى المجتمع حسب قوله، وتابع:"أنا عملت المقطع ده كترفيه لكن من الواضح أن فيه ناس عاوز تركب التريند..لكن أنا مقصدتش ده".

وعلق مقدم البرنامج قائلاً:"شكراً للتوضيح.. كون هناك أنباء ترددت بقوة عن فصل مسعف من مستشفى أم المصريين على خلفية هذا المقطع ولكن المستشفى نفت ذلك".

وكان "الخليج 365 قد أوضح الموقف القانونى من مثل هذه الوقائع التى تحمل سب وقذف، حيث قال المحامى أحمد البيه، إن ما حدث يعتبر سبا و قذفا واضحا في التّسجيل الصوتي، موضحاً أن المسعف ارتكب جريمتين الأولى سجَّل لغيره، والثَّانية قذفه وسبُّه .

Advertisements

وأضاف المحامى بالنقض، أن قانون العقوبات نظم هذه المسألة، خلال المادة 309 مكررًا (1)، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

كما تنص المادة 303 (1)، على أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 2500 جنيه ولا تزيد على 7 آلاف 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين“، كما تنص المادة 308 مكرر (1)، أن كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشـًا للشرف أو الاعتبار، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306 .