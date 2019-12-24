شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: استمرار موجة الطقس السيئ حتى الجمعة مع احتمال سقوط أمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة ما بين أواخر ديسمبر وشهر يناير هي فترة فصل الشتاء في مصر، متوقعًا استمرار حالة عدم الاستقرار والاضطراب في حالة الجو حتى الجمعة المقبل.

وأضاف «شاهين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، زيادة فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد، حتى يوم الجمعة المقبل، مع تفاوت غزارتها من منطقة إلى أخرى.