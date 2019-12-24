شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيضة الصغرى» تغرق شوارع الإسكندرية.. وأمواج البحر تجتاح الكورنيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت الإسكندرية والساحل الشمالى لهطول أمطار غزيرة وعواصف مساء اليوم مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

وتسببت شدة الرياح في ارتفاع أمواج البحر واجتياحها سور كورنيش الإسكندرية، وإغراق الطريق ما أدى لارتباك حركة المرور، خاصة بمنطقتي المندرة والعصافرة.

كانت أحياء العجمي والمنتزه ثان وضعت سواتر رملية باستخدام أجولة الرمال على شواطئ المكس والعصافرة وأبوقير، وذلك لحماية الكورنيش من التآكل تحسبا لارتفاع أمواج البحر. إلا أنها لم تفلح في التصدى للأمواج الشديدة.

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ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء، بسيارات «النافوري» والبدالات وفرق الطوارئ للمناطق المتضررة، لشفط تجمعات المياه لضمان استمرار السيولة المرورية.

ضربت نوة «الفيضة الصغرى»- جاءت متأخرة عن موعدها- أحياء الإسكندرية، اليوم، يصاحبها أمطار غزيرة وانخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط ملحوظ في حركة الرياح بلغت سرعتها 60 كيلو متر.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحي للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وفى ذات السياق قرر يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بجميع مدارس المحافظة، فيما أصدر الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة لمدة يومين، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.