شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: مصر لم تتراجع عن موقفها من سد النهضة.. ولم نسحب مقترح الـ40 مليار متر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية الري، أن مصر لم تتراجع عن مقترحها بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وتابع «السباعي» خلال مداخلة هاتفية: «مصر تقدر حق الدول في تحقيق التنمية المستدامة، ومقترحات الدول الثلاثة بشأن قواعد ملء سد النهضة وضعت في جدول، حيث نحاول التقريب بين وجهات النظر، للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف».

وأردف: «مصر لم تسحب مقترح تدفق الـ 40 مليار متر مكعب مياه سنويا»، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع فني في أديس أبابا يومي 9 و10 يناير المقبل، ثم يتم عرض النتائج بعدها في اجتماع برعاية أمريكية في واشنطن.