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شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: شعرت بسعادة مع أبنائي من ذوي القدرات الخاصة خلال احتفالية «قادرون باختلاف» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بحضور احتفالية «قادرون باختلاف» لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال السيسي عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة خلال احتفالية “قادرون باختلاف”، لما حققوه من نتائج باهرة عديدة وغير مسبوقة في مختلف المجالات».
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، احتفالية «قادرون باختلاف»، حيث كرم عددا من ذوي القدرات الخاصة خلال الحفل.
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