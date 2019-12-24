شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تناشد كبار السن ومرضى الحساسية تجنب التعرض للأتربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، كبار السن والأطفال وقاطني المدن الجديدة تجنب التعرض المباشر للأتربة.

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وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية: «المحافظات الساحلية كالإسكندرية ومطروح وبعض محافظات الوجه البحري، كالبحيرة وكفر الشيخ تشهد أمطارا غزيرة على مدار الـ 72 ساعة القادمة، بينما تكون فرص سقوط الأمطار على جنوب الدلتا والقاهرة ومحافظات جنوب الصعيد ما بين خفيفة ومتوسطة، وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية».

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تشهد المدن الساحلية أمطارا متواصلة إلى حد كبير غدا، مشيرا إلى أن حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط ستشهد اضطرابا شديدا، مناشدا كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية من قاطني المدن الجديدة تجنب التعرض المباشر للأتربة.

وناشد شاهين قائدي السيارات الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور.