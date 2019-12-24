شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يهنئ المسيحيين في جميع أنحاء العالم وبابا الفاتيكان بأعياد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، اليوم الثلاثاء، البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وجميع الإخوة المسيحيين في كل أنحاء العالم بمناسبة احتفالهم بأعياد الميلاد السعيدة.

وتمنى الأزهر في بيان على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» أن «تعاد هذه المناسبة على جميع الإخوة المسيحيين بالسعادة، وعلى العالم أجمع بالأمن والسلام».

وتابع البيان: «بهذه المناسبة الطيبة فإن الأزهر يؤكد متانة العلاقات الإسلامية المسيحية، خاصة في ظل الجهود التي يبذلها الإمام الطيب والبابا فرنسيس من أجل تعزيز جسور الحوار والتواصل بين كل الأديان والثقافات، وترسيخ قيم السلام والعيش المشترك بين الشعوب والمجتمعات، وهو ما يعكسه توقيع الجانبين لأهم وثيقة تعايش في العصر الحديث وهي وثيقة الأخوة الإنسانية، واستمرار التنسيق والتعاون بينهما من أجل تفعيل بنود الوثيقة على أرض الواقع من خلال اللجنة العليا للأخوة الإنسانية».