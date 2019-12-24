شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم عن غرق أراضٍ بمياه صرف: يحدث كل عام وحلول جذرية للقضاء عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن مشكلة غرق مساحة من الأراضي الزراعية بمياه الصرف الزراعي متكررة وتحدث كل عام نتيجة زيادة مياه الصرف الزراعي.

وأضاف «الأنصاري» خلال مداخلة هاتفية، أنه تم التدخل بالتعاون مع وزارة الرى من خلال الدفع بماكينات لرفع المياه لأن الماكينات الأساسية كانت معطلة.

Advertisements

وأوضح محافظ الفيوم أنه سيتم رفع كفاءة ماكينات الرفع وزيادة عددها لشفط المياه وعدم تكرار المشكلة مع بداية الموسم الشتوي القادم.

وتابع أحمد الأنصاري أن الموقف آمن والمشهد تمت السيطرة عليه والمناطق باتت جافة، وسيكون هناك حلول جذرية وليس مسكنات كما كان يحدث من قبل.

وأكد محافظ الفيوم أن الدولة وفرت قرضا ومنحة للمحافظة لرفع كفاءة الصرف الصحي وسيتم في غضون عامين تغطية أكثر من 80% من الصرف الصحي.

وأشار الأنصاري إلى أن هناك العديد من التحديات والمشاكل في المحافظة منها مشاكل الصرف الصحي التي تحتاج إلى إنشاء بعض المحطات إلى جانب ملف الاستثمار والسياحة، وبحيرة قارون وإعادتها لرونقها وجمالها وأن تصبح مقصدا سياحيا، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة ورفع القمامة.