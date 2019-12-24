شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة مطروح يقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر رئيس جامعة مطروح، الدكتور مصطفى النجار، الثلاثاء، قرارًا بتعطيل الدراسة بجميع كليات الجامعة غداً وبعد غد الاربعاء والخميس ٢٥ و٢٦ ديسمبر الجاري، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.
وأوضح رئيس الجامعة، في بيان، الثلاثاء، أنه بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية، بشأن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، واحتمال سقوط أمطار غزيرة غدًا وبعد غدٍ، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا وبعد غداً بكل كليات الجامعة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة مطروح يقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.