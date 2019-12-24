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رئيس جامعة مطروح يقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

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علي الشوكي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر رئيس جامعة مطروح، الدكتور مصطفى النجار، الثلاثاء، قرارًا بتعطيل الدراسة بجميع كليات الجامعة غداً وبعد غد الاربعاء والخميس ٢٥ و٢٦ ديسمبر الجاري، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان، الثلاثاء، أنه بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية، بشأن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، واحتمال سقوط أمطار غزيرة غدًا وبعد غدٍ، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا وبعد غداً بكل كليات الجامعة.

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