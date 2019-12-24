شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غير مستقر بالمحافظات..والأرصاد تحذر: نشاط للرياح وأمطار غزيرة ورعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض أغلب محافظات الجمهورية لطقس غير مستقر بكافة الأنحاء بالجمهورية، حيث تشهد البلاد نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ومتوقع أن تشهد الساعات القليلة القادمة أمطار على أغلب الأنحاء تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد للعاصمة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حتى الجمعة المقبلة، حيث كشفت أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية والطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وعن القاهرة الكبرى فيتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من الثلاثاء وحتى نهاية الفترة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة والطقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا.

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ومع بداية موجة عدم الاستقرار، فتشهد البلاد طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا، على السواحل الشمالية، والرياح نشطة على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.