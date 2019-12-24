بوابة التوظيف : التواصل مع المقبولين بوظائف المعلمين فى الإدارات التعليمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتابعت: تيسيرا على المتقدمين للبوابة الالكترونية للتوظيف ولم يستكملوا مرحلة التسجيل والدفع، الإسراع في إثبات جدية التسجيل بالبوابة ودفع الرسوم، حيث أنه خلال 72 ساعة سيتم إيقاف جميع الحسابات الغير فعالة، وسيتم السماح لهم بدخول مرحلة التوزيع والمفاضلة حفاظا على أحقيتهم في التعيينات بالوظائف المتاحة شرط استكمال الملفات قبل عملية التسكين والتعيين من قبل الموظف المختص.
وأوضحت البوابة الإلكترونية أن البوابة مفتوحة لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية لجميع المتقدمين الباحثين عن فرص عمل والمتعاقدين السابقين على حداً سواء وليس مقتصراً على المتعاقدين السابقين طبقاً للشروط والأحكام.
وكان الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، قد أعلن فى أول زيارة برلمانية له عقب توليه منصب نائب الوزير، عن اتجاه الوزارة لإعادة النظر فى صعوبة إجراءات التقدم لمسابقة الـ120 ألف معلم، قائلا: "سيتم إعادة النظر فى الإجراءات الصعبة فى المسابقة"، مؤكدا أن مسابقة الـ120 ألف معلم ليست تعيين إنما هى تعاقد مؤقت، مشيرا إلى أن الـ 36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزراة سيكون لهم أولوية مُطلقة فى المسابقة الجديدة.
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