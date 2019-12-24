السيسى: شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائى وبناتى من ذوى القدرات الخاصة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته لوجوده اليوم بين أبنائه وبناته من ذوى القدرات الخاصة خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، وكتب الحساب الرسمى للرئيس السيسى علي موقع التدوينات القصيرة"تويتر":"شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائى وبناتى من ذوى القدرات الخاصة خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، لما حققوه من نتائج باهرة عديدة وغير مسبوقة في مختلف المجالات".

كان الرئيس السيسى، تفقد معرض القافلة الطبية للكشف على ذوى الإعاقة والاطلاع على نشاط القوافل فى ىهذا الإطار وكذلك تفقد معرض المرأة المعيلة للأطفال ذوى الهمم، فى إطار احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوى الاختلاف.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شارك اليوم، الثلاثاء، فى احتفالية "قادرون باختلاف" والتى عقدت بقاعة المنارة، لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة، وقال الرئيس، إنه على صعيد قطاع التعليم، تسعى الدولة إلى تعميق الوعى وصقل قدرات وإمكانات المدارس والمدرسين بكيفية الطرق الحديثة فى التعامل مع ذوى القدرات الخاصة، وعلى صعيد قطاعات الإنتاج الفنى والثقافى ينبغى إنتاج العديد من البرامج والأعمال الدرامية والثقافية التى تعكس قدرات وإمكانات وإنجازات وإسهامات ذوى القدرات الخاصة.

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وأوضح أنه وعلى صعيد قطاع الشباب والرياضة هناك ضرورة لتوفير مدربين مؤهلين ومتخصصين فى كافة المنشآت الشبابية والرياضية فى المحافظات كافة على دراية كاملة بآليات التعامل مع ذوى القدرات الخاصة، مع أهمية البدء الفورى بالتواصل مع مؤسسات القطاع الخاص لإطلاق برامج ومشروعات رعاية الموهوبين والمبدعين منهم فى مختلف المجالات وخاصةً الرياضية منها.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه يدرك جيدًا أن المجتمع الذى يقدر أبنائه من ذوى القدرات الخاصة ويسخر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، هو المجتمع الأقرب إلى تحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم والنهضة الشاملة فى جميع المجالات.

وأضاف الرئيس السيسى، إلى أن هذا المجتمع يرفع من شأن أبنائه ويقدر إنجازاتهم، ويرى تمكينهم ودمجهم فى شتى مجالات الحياة غاية نبيلة وسامية، وجاء ذلك خلال كلمته فى احتفالية " قادرون باختلاف " بمركز المنارة لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة.