شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع منسوب الأمواج يغرق كورنيش الإسكندرية بمياه البحر.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة الإسكندرية مساء اليوم، تقلبات شديدة فى حالة الطقس، حيث شهدت رياح شديدة أدت إلى ارتفاع الأمواج وخروج مياه البحر إلى الكورنيش فى بعض المناطق منها منطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية، وقامت شركة الصرف الصحى بتوجيه سيارات الشفط إلى منطقة شاطئ البوريفاج لشفط مياه البحر من الكورنيش وفتح الطريق أمام المارة.

وقال الدكتور هلالى عبد الهادى مساعد رئيس شركة الصرف الصحى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الشركة برئاسة اللواء محمود نافع، قد توجهت بكافة الأجهزة إلى منطقة تراكم المياه، وجارى شفطها، حيث تم توجيه سيارة السيول إلى المنطقة بسيدى والعصافرة لخروج مياه البحر إلى نهر الطريق.

ورفع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، درجة الاستعداد والطواريء القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، إعتباراً من اليوم الثلاثاء، وحتى يوم الأربعاء، وذلك وفقا للبيان العاجل رقم 26 لسنة 2019 الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى، وتحذير شركة الصرف الصحى بالمحافظة تتعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين توخي الحذر ‏ وإتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم ، حيث يجب عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق ، عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق ، عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة ، عدم وقوف السيارات على شنايش ، تقليل التحرك بالسيارات أعتبارا من عصر اليوم الثلاثاء وحتى نهاية غدا الأربعاء للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر ، عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار ، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد.



خروج مياه البحر



غرق الكورنيش بمياه البحر

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