شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يعود للقاهرة بعد رحلة علاجية بفرنسا..صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى منذ قليل، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطارالقاهرة الدولى قادماً من فرنسا على متن رحلة مصر للطيران رقم 800 ، حيث بعد أن أمضى هناك رحلة علاجية بدأت منذ أسبوع تقريباً، خاض خلال برنامج العلاج الطبيعى بأحد المراكز الطبية المتخصصة فى العاصمة الفرنسية باريس، للتخلص من آلام الظهر التى تنتابه بين الحين والآخر، ويأتى ذلك بناءً على الفحوصات الطبية التى خضع لها رئيس النادى الأهلى فى باريس قبل ثلاثة أسابيع بمعرفة أحد أكبر الأطباء وأجرى أشعة حديثة من نوعها فى العالم أثبتت حاجته إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة وتنفيذ برنامج علاج طبيعى وفقة لرؤية الطبيب المعالج.

وينتظر محمود الخطيب، عدد من الملفات المعلقة داخل النادى الأهلى، أبرزها تحديد اللاعبين الراحلين والصفقة الأفريقية المنتظر إبرامها فى يناير المقبل.

الجدير بالذكر، أن محمود الخطيب قد ترأس اجتماع مجلس الإدارة، الذي جرى فى 9 ديسمبر الماضي،بفرع النادي بالشيخ زايد لمناقشة العديد من الملفات المهمة للنادي؛ جاء في مقدمتها تفعيل مشروع وحدة الأهلي الاقتصادية رؤية 2045، وتجهيز العقود من قبل لجان مختصة.

ونشرت صفحة النادى الأهلى عبر تويتر صورة لرئيس النادى الأهلى محمود الخطيب متمنية له سرعة الشفاء والعودة سريعاً للأراضى المصرية، وعلقت الصفحة قائلة "نتمنى لك الشفاء العاجل والعودة سالما الكابتن محمود الخطيب رئيس نادينا".

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