شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد تمسكها بالمقترح المقدم من جانبها بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى، تمسكها بالمقترح المقدم من جانبها بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وسعيها للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كلا من السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد وخصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة فى حق أثيوبيا فى تحقيق التنمية التى تنشدها بما لا يمثل خطراً جسيمًا على مصر ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.

وأضافت وزارة الرى فى بيان صحفى منذ قليل، أن مصر قدمت صياغة بديله لربط السدين "سد النهضة والسد العالى" بما يحقق مصلحة الطرفين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تصميم مصفوفة تتضمن الثلاث مقترحات للدول الثلاث ويدور النقاش حولهم والعمل على تقريب وجهات النظر بينهم للتغلب على نقاط الخلاف.

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يأتى ذلك فى ضوء مخرجات اجتماع واشنطن الذى عُقد فى 6 نوفمبر الماضى، حيث تم عقد 3 اجتماعات ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع يومى 9-10 يناير المقبل فى أثيوبيا لاستكمال النقاشات والمفاوضات.

يذكر أنه خلال الاجتماع الماضى تم استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الأول الذى عقد فى أثيوبيا خلال الفترة (15-16) نوفمبر والاجتماع الثانى الذى عقد بالقاهرة خلال الفترة (2-3) ديسمبر واجتماع واشنطن الذى عقد يوم 9 ديسمبر، وذلك فى إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة فى ضوء أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشان ملء وتشغيل السد وأهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقى بين السدود، حيث واصلت الدول الثلاث النقاشات حول نقاط التوافق والاختلاف.