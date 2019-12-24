شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: علماء مصر فى الخارج يتسابقون لخدمة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن وزارة الإنتاج الحربى تستضيف بصورة دائمة كل عالم وكل خبير يرغب فى مساعدة الدولة، واستطاعت من خلال سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع أن تستقطب علماءنا بالخارج الحصيلة الأكبر كانت لوزارة الإنتاج الحربى، مضيفة: البحث العلمى له أهمية خاصة لدى وزارة الإنتاج الحربى متابعة كنت أشعر روح تحاول تحتضن وتزيل كل المعوقات التى تواجه العالم والخبير.

واستطردت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، خلال كلمته بالمؤتمر الدولى الـ46 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا تحت عنوان التنمية المستدامة فى مصر التطورات الابتكارية للغد والمنعقد الان بمقر الأكاديمية الهندسية للتكنولوجيا المتقدمة، لدينا هجرة عقول ولكن ليس لدينا هجرة قلوب مهما حصل من تقدم لكم العلماء تظل مصر بلدهم الاولى، مؤكدة أنه دائما يكون العالم منتظر أن تنظر له الدولة وعندما تنادى مصر اولادها بالخارج يتسابق العلماء لخدمة مصر.

وأردفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن هذا التسابق والتنافس الشريف لخدمة الوطن يعكس الحالة الجديدة من التعاون، وأحيى العلماء بالداخل على الروح التى يتحلوا بها عند استقبال علماء مصر بالخارج والقضاء على تخوفات السابق من أنهم يحصلوا على أماكنهم.

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وكان المؤتمر الدولى الـ46 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا" تحت عنوان التنمية المستدامة فى مصر التطورات الابتكارية للغد تم عقدة بمقر الأكاديمية الهندسية للتكنولوجيا المتقدمة، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وبدأت فعاليات المؤتمر بإذاعة السلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية.