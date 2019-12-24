شكرا لقرائتكم خبر عن ﻿بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد الميلاد وسط حضور كثيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر بحضور مطارنة الكنيسة الكاثوليكية من بينهم الانبا كيرلس وليم مطران أسيوط، والأنبا باسيليوس مطران سوهاج، والانبا بطرس مطران المنيا، والانبا باخوم المعاون البطريركي والانبا توماس مطران الجيزة.

وشارك في حضور القداس الإلهي لتقديم التهنئة للواء عبد العريز الشريف مندوب رئاسة الجمهورية ، و العميد عبد السميع شبانة مندوب عن وزارة الداخلية ،والعميد حسن عمر ، ومحمد الالفي ، خالد الشاذلي من الامن الوطني .

كما حضر القداس المستشار أحمد محمد خليفة من نادي مستشاري الدولة ، و المستشار أمين السيد عبد الرحيم حسن سكرتير نادي مستشاري الدولة ، ومن أعضاء مجلس النواب حضرت شيرين فراج وتامر الشهاوي